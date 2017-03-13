15 Mart Dünya Tüketiciler Günü, çarşamba günü kutlanacak.

Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada, gün dolayısıyla saat 10.00’da Golden Tulip Otel’de yapılacak etkinlikte; dernek, iş adamları, esnaf, tüccar, üretici, sanayici ile tüketicilerin bir arada birlikte bir dayanışma ve işbirliği şölenine dönüştüreceği bir ortamda günün öneminin vurgulanacağı ve sorunların dile getirileceği belirtildi.

Etkinlikte, ticari ahlak kurallarına ve tüketicilerin haklarına saygı gösteren, tüketicileri mağdur etmeyen işletmeler, haklarına sahip çıkan tüketiciler ve tüketici haklarına destek veren basın, basın mensupları ve devlet yetkilileri dernek tarafından ödüllendirilecek.

Açıklamada, derneğin “Tüketicileri Koruma Yasası” altında yapılacak yasal düzenlemeleri tasarı halinde hazırladığı da kamuoyunun bilgisine getirildi.