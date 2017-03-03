Tükettiğiniz Anda Metabolizmanıza Zarar Veren 6 Besin

Sağlıksız besinler tüketmek, tahmin ettiğinizden daha çok metabolizmanızı etkiliyor aslında... Kaçınmanız gereken besinleri ve neden kaçınmanız gerektiğini inceledik.

Beslenmemiz hakkında bildiklerimizi gözden geçirmeli ve bazı yanlışları düzeltmeliyiz. Hatta, belki şaşırabilirsiniz ama, bu konuyla uğraşan bilim insanları da tekrar tekrar gözden geçiriyor vücudumuzda olan bitenleri. Daha önceden, kilo alıp vermemizin doğrudan aldığımız ve harcadığımız kaloriyle alakalı olduğunu biliyorduk. Ancak bu, artık değişiyor. Zira, daha derinlemesine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, her besinden aldığımız kalori aynı nitelikte değil. Yani bir şişe gazlı içecekten aldığımız 100 kalori, brokoliden aldığımız 100 kaloriyle aynı nitelikte değil.

Buna göre, beslenmemizi yalnızca kalori alımı ve tüketimi üzerinden değil, ayrıca alınan ve tüketilen kalorinin sağlıklı olup olmayışı ve niteliği açısından da değerlendirmeliyiz. Bu da bize, kaçınmamız gereken besinleri tekrar inceleme fırsatı sunuyor. Şimdi biraz derinlere gidiyoruz. Aşağıda saydıklarımızdan, metabolizmanıza zarar verdiği için uzak durmalısınız.

Asitli içecekler

Asitli içeceklerin kötü bir ününün olmasının en büyük nedeni, aslında yüksek fruktozlu mısır şurubuyla tatlandırılmış olması. Bu tatlandırıcı, ucuz olduğu kadar da zararlı ve Amerika'da üretilen tüm asitli içeceklerin içerisinde bulunuyor. The American Journal of Clinical Nutrition isimli bilimsel dergide yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, yüksek fgruktozlu mısır şurubuyla obezite arasında ciddi bir ilişki var. Ne içtiğinizi bu bilgiler ışığında tekrar gözden geçirin.

Beyaz ekmek

Her dönemin sinsi ve sevilmeyen elemanı beyaz ekmek, malumunuz. Soframızda bulunmasına rağmen "Aslında yememek lazım ya!" diyoruz sürekli beyaz ekmeğe bakarak. Ancak aslında sanki beyaz ekmeğin neden ve ne kadar zararlı olduğunu bilmiyor gibiyiz. O yüzden, anlatalım. Beyaz ekmek ve ona benzeyen tüm basit karbonhidratlar vücutta basitçe parçalanabiliyor.

Bunun nedeni beyaz ekmek gibi karbonhidrat kaynaklarındaki liflerin işleme süreci içinde yok edilmesi. Bu lifler, sindirimi yavaşlatıyor. Vücut, bu gibi basit karbonhidratları parçalamak için ekstra kalori yakmaya ihtiyaç duymuyor ve metabolizmanızın daha yavaş çalışmasına ön ayak oluyor. Tam buğday ekmeği gibi yüksek lif kaynağıu ekmekler de tüm bu yukarıda anlattıklarımızın tam tersini sağladığı ve yaptığı için sağlıklı aslında.

Kırmızı köşede çiftlik etleri, mavi köşede organik et!

Geleneksel çiftlik yöntemleriyle beslenmiş hayvanların etleri, metabolizmanıza ciddi zararlar verebilir zira içinde, tahmin edebileceğinizden ve doğal yollarla beslenen hayvanlarda bulunandan daha fazla antibiyotik bulunuyor. Yıllarca bu antibiyotiklerin zararını bilmeden yaşadık. Ancak Front Public Health isdimli dergide yayınlanan bir makale, bu antibiyotiklerin zararını içinde bulunan bakterileri ortaya koydu. Buna göre, gutta bulunan bu bakteriler, kilo alma ile doğrudan bir korelasyon içinde ve eti vücudumuzda işleme biçimimizi negatif yönde etkiliyor. Hadi bakalım, şimdi yediğimiz etten şüphelenelim biraz da. Sanki şüphelenip kaygılanacak başka hiçbir şey yokmuş gibi...

Organik olmayan elmalar

Organik sebze ve meyvelerin diğerlerine göre daha pahalı olduğpunu biliyoruz. Journal of Medical Toxicology'de yayınlanan bir akademik çalşışma gösteriyor ki, meyve ve sebzelerde bulunan pestisitlerin toksik etkileri metabolik değişiklere neden oluyor ve kilo almanıza neden oluyor. Fareler üzerinde yapılan bir deney, bunu ortaya koyuyor. Farelerden bir kısmı yukarıda anlattığımız şekilde beslenirken, bir kısmı da organik sebze ve meyvelerle besleniyordu.

Kanola ya da sebze yağı

Yukarıdaki sebze mantığının tam tersini düşünelim şimdi. Omega-6 yağ asitlerinin ana kaynağı olan kanola yağları metabolizmanızın yavaşlamasına neden oluyor. Aşırı hızlı bir metabolizma da tercih edebileceğiniz bir şey değil. Bu yüzden, kullandığımız yağlara da dikkat etmeliyiz.

Metabolizma, tıpkı bağırsak gibi, asla ihmale gelmez ve ruh sağlığınızla da doğrudan ilişkili olmalı. Tüm bunları göz önünde bulundurarak tekrar yediklerinizi bir gözden geçirin deriz.