TÜK'te uyarı eylemi!

Kamu-İş, Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) 17.12.2020 tarihinde (yarın) eylem yapıyor.

TÜK’ün aylardır çalışanlarının sosyal sigorta primlerini yatırmadığına dikkat çeken Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Tüm çağrılarımıza rağmen hükümet bu konuda gereken duyarlılığı göstermedi” dedi.

“Üreticiyi ve hayvancıyı daha fazla mağdur etmemek adına yarın saat 08.00 ile 10.00 arasında sadece Lefkoşa TÜK merkezinde iki saatlik uyarı grevi yapacağız” diyen Serdaroğlu, eylemin bitiminde saat 10.00’da bir basın açıklaması ile hükümetin son kez uyarılacağını söyledi. Serdaroğlu, tüm basın mensuplarını da yarınki eyleme davet etti.