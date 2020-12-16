  • BIST 1.392
  • Altın 466,848
  • Dolar 7,8090
  • Euro 9,5193
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

TÜK'te uyarı eylemi!

» »
Kamu-İş, Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) 17.12.2020 tarihinde (yarın) eylem yapıyor.
TÜK'te uyarı eylemi!

Kamu-İş, Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) 17.12.2020 tarihinde (yarın) eylem yapıyor.

 

TÜK’ün aylardır çalışanlarının sosyal sigorta primlerini yatırmadığına dikkat çeken Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Tüm çağrılarımıza rağmen hükümet bu konuda gereken duyarlılığı göstermedi” dedi.

 

“Üreticiyi ve hayvancıyı daha fazla mağdur etmemek adına yarın saat 08.00 ile 10.00 arasında sadece Lefkoşa TÜK merkezinde iki saatlik uyarı grevi yapacağız” diyen Serdaroğlu, eylemin bitiminde saat 10.00’da bir basın açıklaması ile hükümetin son kez uyarılacağını söyledi. Serdaroğlu, tüm basın mensuplarını da yarınki eyleme davet etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm okula PCR testi16 Aralık 2020 Çarşamba 17:32
  • Özkıraç'tan Arıklı'ya: Aldığın Her Kararı El-Sen'e Soracaksın16 Aralık 2020 Çarşamba 17:31
  • Acar’ın kafasında şişe kıran Gürtay mahkemeye çıkarıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 17:30
  • Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, dönüşte yurtta kalma şartıyla işlerine gidebilecekler16 Aralık 2020 Çarşamba 17:13
  • Gürcafer: “Kurumlar, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmamalıdır”16 Aralık 2020 Çarşamba 16:56
  • KOOP-SEN yarın ÖYAK LTD’de Uyarı Grevi Yapıyor16 Aralık 2020 Çarşamba 16:27
  • Güney Kıbrıs'ta çalışanlara alternatif getirildi. İşlerine gidebilecekler!16 Aralık 2020 Çarşamba 16:26
  • Hava Serin Ve Nemli Olacak Ancak Yağmur Beklenmiyor16 Aralık 2020 Çarşamba 16:19
  • Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Ve Doğal Kaynaklar Komitesi İlk Toplantısını Yaptı16 Aralık 2020 Çarşamba 16:18
  • KES, Arıklı’yı Eleştirdi16 Aralık 2020 Çarşamba 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti