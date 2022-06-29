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SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

TÜK'ten üreticilere duyuru!

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Toprak Ürünleri Kurumu 1 Ağustos tarihinden itibaren yemlik arpa satışlarında kilo başına 1,50 TL sübvansiye uygulamaya başlanacağını açıkladı.
TÜK'ten üreticilere duyuru!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu Temmuz 2022 ayı sonuna kadar zahire alımlarına devan edecek olup, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında varılan mutabakat uyarınca 01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yemlik arpa satışlarında kilo başına 1.50 TL sübvansiyon uygulamasına başlanacaktır.

Bu bağlamda, Toprak Ürünleri Kurumu 01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yemlik arpa satış fiyatına kilo başına 1.50 TL sübvansiyon uygulayacaktır.

Değerli hayvan üreticileri ve yetiştiricilerine saygı ile duyurulur.

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