  • BIST 94.820
  • Altın 276,557
  • Dolar 5,7601
  • Euro 6,3809
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

TÜK’ün zahire alımları yarın sona erecek

» »
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), zahire alımlarını yarın tamamlıyor. Kurum, zahire üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için yarın mesai sonuna kadar ürünlerini teslim etmeleri gerektiğini duyurdu.
TÜK’ün zahire alımları yarın sona erecek

BUGÜNE DEK YAKLAŞIK 77 BİN TON ZAHİRE ALINDI… BRÜT BEDEL 104.7 MİLYON TL

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran’da başlayan alımlarda, bugüne kadar 76 bin 831 ton zahire alındığı, bu ürünlerin brüt bedeli toplamının da 104 milyon 743 bin 73 TL olduğu belirtildi.

Kurum, yemlik arpa alımlarına Lefkoşa Silosu Şubesi ambarları, İskele Şubesi ambarları ve Vadili ambarlarında; yumuşak buğday ile sert buğday alımlarına ise Vadili ambarlarında devam ediyor.

Zahire alımlarının yarın mesai sonunda tamamlanacağı duyurulan açıklamada, elinde ürün olup TÜK’e teslim etmek isteyen zahire üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için yarın mesai sonunda kadar ürünlerini teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 yaşındaki çocuk, gece yarısı ailesinin arabasını kaçırıp otobanda 140 km hız yaptı22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
  • BM Barış Gücü, ara bölge ve civarında avlanma konusunda uyarıda bulundu22 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
  • Rum medyası Maraş 30 Ağustos'ta açılabilir!22 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
  • Manavoğlu: “Hibeler protokolden ayrılmalı”22 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
  • Erhürman: Yürürlüğü durudurulan HP kararnamesinin uygulanmasına devam etmek hukuka aykırı22 Ağustos 2019 Perşembe 11:23
  • Avcılar İçişleri'ne siyah çelenk bırakacak22 Ağustos 2019 Perşembe 11:16
  • Erhürman, bu uygulama hukuka aykırı!22 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  • Asfalt yama çalışmaları sürüyor22 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
  • Başbakan ve Yardımcı ile Maliye Bakanı da Ankara yolcusu22 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 22 Ağustos 2019 Perşembe22 Ağustos 2019 Perşembe 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti