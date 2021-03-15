Tulga:Kıbrıslı Türkler Fakirleşip Mülksüzleşecek

Detay Gazetesi Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga’ya son gelinen durumu sordu değerlendirmelerini aldı.

“KIBRISLI TÜRKLER FAKİRLEŞİP MÜLKSÜZLEŞECEK!”

ESNAF BORÇLU VE ÖDEME GÜCÜ YOK

Esnaf daha önceki senelerden kalan birikimlerini harcadı aynı zamanda borçlandı da. Ancak bu borçların taksitlerini ödeyecek durumda bile değil. Hiç çalışmayan, %90 iş kaybı olan insanlar taksit ödeyemedi, sigorta ödeyemedi, araç sigortası çıkaramadı, emlak vergisi, banka borcu, kirasını ödeyemedi. Tüm bunlar önümüzde duruyor. Uzun süredir hiç iş yapamayan surlar içi çarşıları var. Ulaşım, seyahat acenteleri, yurtlar ve böyle iş yerleri gibi yerler bir yıldır çalışmıyor.

YAPILANDIRMA VE FAİZ YASASI ÇIKMALI

Önelemler alınmaz ise toplumun yarısı özel sektör çalışanı ve işletmecisi haciz ile karşı karşıyadır. Toplum ilk kez mülksüzleşme ile karşı karşıyadır. Esnafa ve özel sektörün ticari sicili bozulacağından hayatını idame ettiremeyecek, banka borçları, kamu borçları alacak verecek yeniden yapılandırılmalıdır. Hem yapılandırma hem de faiz yasası çıkarılmalı yoksa mülkler de oluşan borçlanmayı ödeyemeyecek noktaya gelecektir.

Dünyayı saran Covid-19 salgınında 1 yıl geride kaldı. Kuzey Kıbrıs’ta iki kez tam kapanma yaşandı. Son yaşanan kapanmadan sonra özellikle çalışanlar, esnaf ve sektörlerle ilgili herhangi bir ekonomik program açıklanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik canlanmasın yakın bir zamanda yaşanamayacağı ön görülüyor. Aşı programında ise hedeflenene ulaşılabilmiş değil. Yükseköğrenim alanı ile Turizm sektöründe sıkıntılar büyümeye devam ediyor. Küçük ve orta boy işletmeler ile esnaf ise adeta kan ağlıyor.

DETAY ÖZEL HABER – Barışcan Şekerci

Detay Gazetesi Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga’ya son gelinen durumu sordu değerlendirmelerini aldı.

Detay : Sizce Pandemi döneminde yaşanan en büyük sorunlar nelerdir?

Tulga: Bu dönemde insanların yaşamını idame ettirmek lazım. Bu dönemde işsiz sayısı arttı, insanlarımız çalışamadığı için markete gidemiyorlar, çocuklarının yüzüne bakamıyorlar. İnsanları yalnız bırakmak vicdansızlıktır. Utanma duygusu ortadan kalkmıştır. Esnaf daha önceki senelerden kalan birikimlerini harcadı aynı zamanda borçlandı da. Ancak bu borçların taksitlerini ödeyecek durumda bile değildir. Çünkü üç dört aydır kapalı olan iş yerleri vardır. Uzun süredir hiç iş yapamayan surlar içi çarşıları var. Ulaşım, seyahat acenteleri, yurtlar ve böyle iş yerleri gibi yerler bir yıldır çalışmıyor.

Hiç çalışmayan, %90 iş kaybı olan insanlar taksit ödeyemedi, sigorta ödeyemedi, araç sigortası çıkaramadı, emlak vergisi, banka borcu, kirasını ödeyemedi. Tüm bunlar önümüzde duruyor.

Devlet bir yılda bütçeden sigortalardaki hariç kaynak kullanmadı. Toplumumuzun tamamı borçlu durumda. İşletmelerin sadece küçük bir kısmı düşük faizli krediden yararlandı. Bankalar sadece öteleme yaptı. Kamu ise bunu da yapmadı ve faizleri almaya devam ediyor. Bu ortamda tüm yükü insanların sırtına yüklemek mümkün müdür?

Detay : Ekonominin ne zaman toparlanabileceğini düşünüyorsunuz?

Tulga: Uzmanlar 2023 yılını işaret ediyor. Ekonomi anlamında 2021’i şu an kaybetmiş durumdayız. 2022 yılında ancak çarkların dönmeye başlayacağı düşünülüyor. 2023’te eski normale belki dönebiliriz.

Detay: Peki ne yapılmalı? Beklentiniz nedir?

Tulga: Eğer önlemler alınmaz ise toplumun yarısı özel sektör çalışanı ve işletmecisi haciz ile karşı karşıyadır. Toplum ilk kez mülksüzleşme ile karşı karşıyadır. Esnafa ve özel sektörün ticari sicili bozulacağından hayatını idame ettiremeyecek, banka borçları, kamu borçları alacak verecek yeniden yapılandırılmalıdır. Hem yapılandırma hem de faiz yasası çıkarılmalı yoksa mülkler de oluşan borçlanmayı ödeyemeyecek noktaya gelecektir.