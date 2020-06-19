Tulga:“Önce sağlık dedik; şimdi kara kara düşünüyoruz. Süreçle yüzleşmedik'

KTEZO Genel Koordinatörü Tulga, pandemi sürecinin yanlış yönetildiğini, esasen süreçle yüzleşmediğimizi, 'önce sağlık' diye diye ekonominin ötelendiğini, hatta süreç içinde markete gitmenin dahi sağlıktan bağımsız düşünüldüğünü iddia etti.

Kıbrıs Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pandemi sürecinin yanlış yönetildiğini, esasen süreçle 'dürüstçe' yüzleşmediğimizi, önce sağlık diye diye ekonominin ötelendiğini, hatta süreç içinde markete gitmenin dahi sağlıktan bağımsız düşünüldüğünü iddia etti.

Sim TV’de konuşan Tulga şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dünya sağlık tedbiri alırken, ekonomiyi de ele aldı. Başka türlüsü de olamazdı. Salgınla birlikte ekonominin mutlaka ele alınmasını başından beri istedik, uyardık. Alınması gereken kararlar zamanında alınmadı. Ekonomik tedbirlerin de esas olduğunu, yoksa ‘yürünemeyeceğini’ ifade ettik. Hep sağlık dendi ve o çerçevede kapanmamız gerektiği söylendi. Markete gitmek dahi sağlık meselesi değilmiş gibi değerlendirildi. Şimdi şiddetli bir şekilde ortaya çıktı ki nefes alıp vermemiz ekonomi ile alakalı. Geldiğimiz noktada pandemi hastanesi, ekonomik tedbirler, öngörüler… Hiçbir şeyi bir bütün olarak ele almadığımız anlaşılıyor. Şimdi kara kara düşünüyoruz...”