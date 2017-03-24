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Tülin Şahin ile Memet Özer evliliğinde kriz

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Tülin Şahin ile Memet Özer evliliğinde kriz
Manken Tülin Şahin ile 12 yıllık eşi Memet Özer’in evlilikleri çatırdıyor mu? Özer'in evi terk ettiği iddia edildi.

Posta’nın haberine göre 4 gün önce yaşanan tartışma sonrası Memet Özer'in evi terk etti. Tülin Şahin, Memet Özer çiftinin yakın arkadaşlarına “Zaten uzun süredir sorunlar vardı. Bu tartışma bardağı taşırdı. artık geri dönüş zor” dediği öğrenildi. Çiftin çocuğu yok.

Dünyanın en iyi 50 mankeni arasında gösterilen Tülin Şahin ve Memet Özer çifti arasında benzer bir sorun geçtiğimiz yıllarda da yaşanmıştı.

Memet Özer, ayrılık iddialarına “Her ailede kavga olur ama ayrılık diye bir şey yok” yanıtını vermişti.

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