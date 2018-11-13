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Tuluhan Tekelioğlu yarın DAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek

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Yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu, yarın, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Aktivite Salonu’nda “Hayat Cesaret Gösterenlere Şans Verir: Yapabilirsin” konulu söyleşi gerçekleştirecek.
Tuluhan Tekelioğlu yarın DAÜ’de söyleşi gerçekleştirecek

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik saat 14.00’de başlayacak.

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Tuluhan Tekelioğlu; “Başka Yerde Yok” isimli programıyla Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin “En İyi Talk Show” ödülünü aldı. Tekelioğlu, 2010 yılında İstanbul’un 40 ayrı semtinden, başka başka hayatlar yaşayan 40 kadınla gerçekleştirdiği “40’ında 40 kadın” ve2012 yılında Türkiye’de 23 farklı erkeğin itiraflarından oluşan “50’sinde Erkek” adlı belgeselleri ilgi gördü. Tekelioğlu’nun ayrıca Ya Bizdensin Ya Da..., Üvey Evlat, 40’ında 40 Kadın, Yapabilirsin, 50’sinde Erkek ve Her Şeye Rağmen İkimiz olmak üzere 6 kitabı bulunuyor.

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