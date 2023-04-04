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Tuluy Kalyoncu’dan El-Sen’e destek!

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Uzun süre KIB-TEK’te görev alan teknisyen Tuluy Kalyoncu, eylemde olan El-Sen’e destek belitti.
Tuluy Kalyoncu’dan El-Sen’e destek!

Tuluy Kalyoncu, eylemde olan El-Sen’e desteklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile belirtti.

Kalyoncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada elektrik faturalarından şikayet eden her bireyin ve örgütün bu mücadeleye acilen destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kalyoncu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"ÇOK GEÇ OLMADAN EL-SEN'E DESTEK VERİLMELİDİR

Hükümet, elektrik faturalarının % 15 kadar yüksek olmasının sorumlusu AKSA ile yeniden ve belki de daha yüksek bedellerle sözleşme imzalayabilmek için yasa değişikliği yapmaya çalışıyor.  Bunun önüne geçmek için EL-SEN üyeleri ile KTAMS'a üye bir avuç meclis çalışanı bugün direndi.

Hükümet, yasayı geçirip sözleşmeyi imzalamak için kararlı görünüyor. EL-SEN üyeleri de bunu engellemek için kararlı bir mücadele başlattı. Ancak, bu konu sadece EL-SEN üyelerini ilgilendiren bir sorun değildir. Elektrik faturalarından şikayet eden her birey ve örgüt bu mücadeleye acilen destek vermelidir!"

 

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