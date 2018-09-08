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Tuluy Kalyoncu'dan Özdil Nami'ye sert çıkış

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"Fasulyanın yahnisi, gitti geldi aynisi!"
Tuluy Kalyoncu'dan Özdil Nami'ye sert çıkış

EL-SEN eski Başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdil Nami'yi sert bir şekilde eleştirdi. 

Tuluy Kayloncu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye'de elektrik üretim şirketlerinin fiyat teklifleri ile oluşan Spot Piyasada, 1 kWs elektrik ortalama fiyatı 35 kuruş iken, iletim dağıtım vb. diğer maliyet bileşenlerini görmezden gelerek bu fiyatı, Kıb-Tek'in tüm maliyet bileşenleri ile oluşan fiyatı ile mukayese etmeye kalkan enerjiden sorumlu (!) bakana başka ne denir?! Algı yaratmaya çalışmaktan vazgeçin artık. Bağımsız uzman kuruluşlara bir an önce fizibilite raporu hazırlatın. Yanlış kararlarınızın sonucunu bu hal kdaha ne kadar pahalı elektrik kullanarak ödemek zorunda kalacak?"

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