Tüm akıllı telefonlara yüksek hızlı şarj mı geliyor?

Bilim insanları tüm akıllı telefonlara yüksek hızlı şarj sunacak. Eğer yöntem başarılı olursa Xiaomi HyperCharge bile geride kalacak.

Xiaomi’nin rekor kıran hızlı şarj teknolojisi HyperCharge, sadece 8 dakika içinde 4000 mAh büyüklüğünde bir pili yüzde yüz şarj edebilme imkanına sahip. Bilim insanları ise her akıllı telefona uygulanabilecek yüksek hızlı şarj teknolojisi için kolları sıvadı.

Hızlı şarj teknolojisi için yeni hedef 5 dakika yüzde yüz şarj

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, Lityum İyon piller üzerine bir araştırma yaptı. Bilim insanları bu pillerin daha hızlı şarj olması için yeni bir yöntem geliştirme aşamasında. Bu yöntem hem her türlü Lityum iyon pilinin dolmasını sağlıyor hem ısınmanın da önüne geçecek özellikte.

Araştırmayı Cambridge’deki Cavendish Laboratuvarı‘ndan Dr. Ashkay Rao başkanlığında yürüyor. Dr. Rao ise yeni buldukları yöntemi şu şekilde açıklıyor:

“Şarj olurken hız, lityum iyonlarının aktif madde partiküllerinden ne kadar hızlı geçebildiğine bağlıdır. Boşalırken hız, iyonların kenarlara ne kadar hızlı yerleştirildiğine bağlıdır. Bu ikisini kontrol edebilirsek, mekanizmalar, lityum iyon pillerin çok daha hızlı şarj olmasını sağlayacaktır.”

Xiaomi HyperCharge

Yapılan araştırma henüz deneme aşamasında. Bununla birlikte ekibin amacı lityum iyon tabanlı tüm piller için hızlı şarj imkanı sunmak. Araştırma ekibinin geliştirdiği teknik ise bir pilin iç işleyişine ayak uydurmayı temel alıyor. Bu hızlı mekanizmayı kontrol altına almaya çalışan bilim insanları için hedef ise beş dakika.

Araştırma ekibi henüz lityum pilleri beş dakikada şarj edemiyor. Araştırma sonunda ise ekibin amacı bu hedefe ulaşmak. Kısacası bilim insanları Xiaomi HyperCharge teknolojisini hedefe almış görünüyor.