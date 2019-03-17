Tüm anketlerin ortalaması alındı: 8 büyükşehirde CHP, İstanbul'da kıl payı AKP önde

İktisatçı Profesör Doktor Esfender Korkmaz, internet ansiklopedisi Vikipedi’de araştırma şirketlerinin anketlerinden “en az iki ve daha fazla sayıda anket yapılmış iller ortalamasını alarak son bilgileri derleyerek çıkan sonuçları ortaya koydu

İktisatçı Profesör Doktor Esfender Korkmaz, internet ansiklopedisi Vikipedi’de araştırma şirketlerinin anketlerinden “en az iki ve daha fazla sayıda anket yapılmış iller ortalamasını alarak son bilgileri derleyerek çıkan sonuçları ortaya koydu.

Bilgiler internet ansiklopedisi Vikipedi’nin 2019 Türkiye yerel seçimleri için yapılan anketlerden alındı.

Tele 1'in haberine göre 9 ili kapsayan araştırma AKP, CHP, diğer ve kararsızların oranlarını kapsıyor.

İktisatçı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, bu illerden en az iki ve daha fazla sayıda anket yapılmış illerin ortalamasını alarak sonuçları ortaya koymuş. Buna göre, yarışın en kıran kırana geçeceği İstanbul’da AKP oyları yüzde 47,8, CHP’nin oyları ise 46,1. Diğer oylar yüzde 2 kararsızlar ise yüzde 4,1.

İkinci büyük yarış ise Ankara’da yaşanacak. Orada CHP yüzde 48,7 ile önde giderken, AKP’nin oyları yüzde 42,5 görünüyor. Diğerleri yüzde 2,6 olurken kararsızların oyları da yüzde 6,2.

Yarışın zorlu geçeceği bir diğer iBursa’da iki parti başa baş mücadele ediyor. CHP yüzde 42,7 iken AKP’de yüzde 42,5. Burada diğerleri yüzde 2 ancak seçim sonuçlarını yüzde 12,8 olan kararsızlar belirleyecek.

Anket sonuçlarına göre İzmir, Eskişehir, Hatay ve Antalya’da CHP büyük arayla önde görünürken, Denizli ve Adana’da da 1-2 puan farkla AKP’nin önünde.