Tüm araç plakalarını yeniden değiştirme zorunluluğu!

Geçici 1’inci Maddede kaydı yapılmış olan motorlu araç sahiplerinin plakalarını on yıl içerisinde değiştirebilmesi için ilgili maddede değişiklik yapılarak söz konusu süre 31 Ocak 2019’a çekilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından karar alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sürenin erkene çekilmesiyle ilgili olarak “Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası (sayı 21/1974) tahtında Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü (A.E.99/1974) değiştirilmiştir. Motorlu Araçların Hüvviyetlerini gösteren Plaka Sabit Görünümlü Hız Tespit Kameraları tarafından tanınabilmesi için on-line sistem ile merkeze bildirilmesidir. Bu durumda motorlu araç sahiplerinin en geç 31 Ocak 2019’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını tüzükte belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

31 Ocak 2019 sonrası araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine cezai müeyyide uygulanacağı ve kiralık araç plakalarında alınan kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarihin, 2 Temmuz 2018 olarak devam ettiği kaydedildi.