Tüm dünya bu videoyu konuşuyor

Andreas Hvid adlı Danimarkalı bir fotoğrafçı, Keops'a gece vakti bir kadınla birlikte tırmanışlarını ve ardından kadının kıyafetlerini çıkarmasını içeren bir videoyu YouTube'a yüklemişti.

8 Aralık'ta yüklenen bu videonun yanı sıra, seks yaparken çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyaya paylaşmıştı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı olayın "kamu ahlakını ihlal ettiğini" belirtti ve video ile fotoğrafın uzmanlar tarafından incelenmekte olduğunu duyurdu.

Hvid, piramide gizlice çıkabilmek için birkaç saat boyunca piramitlerin etrafındaki platoda bir boşluk aradıklarını söyledi.