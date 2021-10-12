Bir anda fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde yüklü borçları olan Kuzey Koreli bir sığınmacı canlandıran model ve oyuncu HoYeon Jung, gerçek hayatta milyonlar kazanmaya hazırlanıyor. Netflix fenomeni Squid Game'de yüklü borçları olan Kuzey Koreli bir sığınmacı oynuyor. Ancak Koreli güzel HoYeon Jung, ultra şiddetli hayatta kalma serisinin küresel bir fenomen haline gelmesiyle gerçek hayatta milyonlar kazanmaya hazırlanıyor.