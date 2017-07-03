Tüm dünyaya internet sağlayacak drone

Facebook, güneş enerjisiyle çalışan drone aracılığıyla gelecekte tüm dünyaya internet erişimi sağlamayı hedefliyor. İnsansız hava aracı ilk test uçuşunu Arizona'da yaptı.

İlk test uçuşunda yere çarparak başarısız olan güneş enerjili insansız hava aracının, Arizona'da Yuma Proving Ground adlı askeri tesisteki son denemesi başarılı geçti.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in uzun vadeli planı, Aquila adı verilen Drone ile şu anda internet erişimi olmayan 4 milyar insana internet sağlayabilmek.

Zuckerberg, geçen perşembe Facebook'ta paylaştığı iletide, "Aquila hazır olduğunda, dünya genelinde internet bağlantısı ışınlayan güneş enerjili bir uçak filosu olacak" ifadelerini kulandı.

Zuckerberg, "Aquila'nın etkinliğini artırmak için pek çok veri topladık. Şu ana dek hiç kimse bir kerede aylarca uçacak insansız bir hava aracı inşa etmedi. Bu nedenle bunu doğru yapabilmek için her ayrıntıyı düzenlemeliyiz" dedi.

Drone'nun aralık ayındaki kazadan sonra, daha iyi iniş yapabilmesi için, daha fazla sensör, yeni frenleyici kanatlar ve yatay pervane durdurucu sistemle uçtuğu belirtildi. Drone, 1 saat 46 dakika havada kaldı ve 910 metre yükseklikte uçtu.

450 kilogram ağırlığındaki drone'nun Boeing 747'den daha uzun kanat genişliğine sahip olduğu bildirildi. Drone, genelde oto pilotta uçsa da bazı manevraları kontrol etmek için yerde bir ekip görev yapıyor.