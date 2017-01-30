Tüm eserler sergilenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen “Kültürel Miraslarımız” isimli ilkokullar arası resim yarışması juri üyelerinin değerlendirmeleri ile sonuçlandı.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda jüri kurulu LTB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Koordinatörü Fatma Miralay, yarışma ana sponsoru Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, LTB Meclis Üyesi Alev Denizgil, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Oyuncusu Asu Demircioğlu, Seramik sanatçısı Bedia Kale ve ülkemizin değerli ressamları Oya Silbery, Batu Gündal ve Gülge Karsu’dan oluştu.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da toplantıya katılarak, eserleri inceledi ve jüri üyeleri ise kısa süre sohbet etti.
10 okuldan toplam 253 eser
Lefkoşa Belediye sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 10 ilkokuldan 253 eseri değerlendiren juri kurulu, 3 kişiye başarı ödülü, 1 kişiye LTB özel ödülü, 1 kişiye juri özel ödülü ve yine 1 kişiye Telsim özel ödülü verdi. Yarışmaya katılan tüm eserlerin 21 Şubat’ta açılması planlanan sergide yer alacak.
“Kültürel Miraslarımız” Resim Yarışması Başarı Ödülleri:
Sesil Kayım / TED Kuzey Kıbrıs Koleji
Fatoş Aydın / Haspolat İlkokulu
Deniz Müezzinoğlu / 9 Eylül İlkokulu
LTB Özel Ödülü:
Ceylin Gürlek – Haspolat İlkokulu
Telsim Özel Ödülü:
İbrahim Can Arabacıoğlu – TED Kuzey Kıbrıs Koleji
Juri Özel Ödülü:
Tuğra Cankılıç – Şht. Tuncer İlkokulu
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