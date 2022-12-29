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Tüm insanlığın kökeni o ülkeye dayanıyor

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Araştırmacılar, şimdiye kadarki en büyük insan soy ağacını oluşturmak için insanlar arasındaki tüm genetik ilişkilerin haritasını çıkardı. Sonunda da insanlığın kökenini bir Afrika ülkesine dayandırdılar.
Tüm insanlığın kökeni o ülkeye dayanıyor

Bilim dünyası için hâlâ merak konusu olan insanlığın tarihine ve ilk atalarına yeni bir araştırma ışık tutuyor. Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, insanlar arasındaki tüm genetik ilişkilerin haritasını çıkardı ve araştırmacılar, sekiz farklı veri tabanından gelen modern ve antik insan genomu verilerini birleştirerek devasa bir soy ağacı oluşturmayı başardılar.

Araştırmanın baş yazarı Dr Anthony Wilder Wohns, “Aslında, atalarımızın genomlarını yeniden oluşturuyoruz ve bunları geniş bir ilişki ağı oluşturmak için kullanıyoruz. Daha sonra bu ataların ne zaman ve nerede yaşadıklarını tahmin edebiliriz” diye açıkladı.

SUDAN’A DAYANIYOR

Dr Wohns, araştırmayla ilgili Reuters’a şunları söyledi: “Tanımladığımız en eski atalar, zaman içinde modern Sudan’da bulunan bir coğrafi konuma kadar uzanıyor. Bu atalar, tahminlere göre 1 milyon yıl öncesine kadar yaşadılar. Bu yüzden genomumuzun parçaları, bu bireylerden miras kaldı.”

Araştırmacılar, 215 popülasyondan 3.609 ayrı genom dizisi ve 1.000’den 100.000 yıla kadar değişen örnekler kullandı. Sonuçta da neredeyse 27 milyon atadan oluşan bir ağ ortaya çıktı.

Dr Wohns, “Veriler yalnızca insan jeolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda tıp gibi diğer araştırmalarda da yardımcı olabilir” diye ekledi.

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