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Tüm insanlık aynı anda gündüzü yaşayacak!

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Hemen hemen her insan bugün (8 Temmuz) aynı anda doğrudan ya da dolaylı olarak güneş ışığına maruz kalacak.
Tüm insanlık aynı anda gündüzü yaşayacak!

Dünya hakkında genel bilgilerden birisi de bir tarafta gündüz diğer tarafta ise gecenin yaşanması. Basit bir matematik ile hehangi bir zaman diliminde Dünya nüfusunun yarısı gündüzü yaşarken diğer yarısı ise geceyi yaşıyor denebilir. Ancak coğrafya ve nüfusun dağılma şekli ile aslında durum tam olarak böyle değil.

Dünya nüfusunun yüzde 99’u gün ışığını görecek

Öyle ki, hemen hemen her insan bugün (8 Temmuz) aynı anda doğrudan ya da dolaylı olarak güneş ışığına maruz kalacak. Paylaşılan raporlara göre bugün Türkiye saati ile 14.15’te dünya nüfusunun yüzde 99’u aynı anda gündüzü yaşayacak.

Bugün saat 14:15’te Pasifik adaları ve Okyanusya bölgesi hariç nüfusa sahip hemen hemen tüm kara kütleleri doğrudan ya da dolaylı olarak gün ışığı alacak. Tabi ki her insan bu süreçte tamamen aydınlanmış bir gökyüzüne sahip olmayacak.

Dünya nüfusunun bir kısmı bu süreçte gün batımını izlerken, diğer bir kısmında ise güneş yeni doğuyor olacak. Henüz güneşin ufukta belirmediği ya da kaybolmadığı ancak ışınlarının göründüğü zamanların da bu durum için geçerli olduğunu belirtelim.

Bu durum Dünya’daki yaşamın ne kadar asimetrik bir şekilde dağıldığının da bir kanıtı. Kara parçalarının dağılımı ve insanların yoğunlaştığı bölgeleri düşündüğümüzde bu durum ortaya çıkıyor. Kuzey Yarım Kürede daha fazla insanın yaşıyor olması da bu sonucu doğuruyor.

Diğer şekilde düşündüğümüzde ise Okyanusya çevresi ve Pasifik adaları güneş altındayken insanların büyük çoğunluğunun karanlıkta olduğu bir zaman diliminin da bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu durum için ise Kuzey Yarım Kürede kış aylarının yaşanıyor olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bugün saatler 14.15’i gösterdiğinde tüm insanlık aynı güneş ışınları ile karşılaşacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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