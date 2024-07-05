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TÜM İSKELE SİZİNLE!

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TÜM İSKELE SİZİNLE!
TÜM İSKELE SİZİNLE!

52. Geleneksel İskele Festivali bünyesinde yapılması planlanan 11. Sokak Basketbol Şöleni, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Takımının, Basketbol ligi final karşılaşmalarına katılacağı için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle 90. yılında lig şampiyonluğuna yürüyen bölgemizin başarılı spor kulübü LGBSK Basketbol Takımına, bu akşam İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu'nda saat 20.00'da başlayacak final karşılaşmasında başarılar diliyoruz

 

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