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Tüm Kanser Hastalarına Önemle Duyurulur

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Kanser Hastalarına Yardım Derneğin Tulips’ten Açıklama
Tüm Kanser Hastalarına Önemle Duyurulur

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde MRI ve diğer radyolojik görüntülemede verilen uzun vadeli randevuların kanser hastalarına büyük bedellere mal olabileceği bilinciyle bir buçuk ayda bize bu konuda başvuruda bulunan hastalarımıza, ülkedeki görüntüleme merkezlerinden özellikle Onkologların bulunduğu Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nden,  Dernek tarafından karşılanan hastalarımız adına ücretsiz randevular alıyoruz.

Bazı hastalarımızın halen Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips’in bu HİZMETLERinden haberdar olmadığını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kendilerine geç verilen görüntüleme tarihlerine SAĞLIK endişesiyle bakarken özelden hizmet almanın da bütçelerini olumsuz etkileyeceği, isyan ve çaresizliğini yaşadığını görüyoruz

Geç randevuların verildiği bu süreçte başvuruda bulunan hastalarımızın tümüne randevuları süratle alınmış olup bu bağlamda 57 Bin TL Derneğin ek giderleri olmuştur ancak hastaların Sağlığı ve Huzuru açısından Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips bu hizmeti başvuruda bulunan her hastaya sunmaya devam etmektedir.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde cihazlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle hiçbir hastamızın hayatını risk etmeyeceğiz

Kanser hastalığı sinsi bir şekilde atağa geçebileceği için belli zamanlarda hastalardan görüntüleme istenmekte ve bu görüntüleme sonucuna göre de hasta takibi yapıldığından HAYATİ ÖNEME HAİZDİR.

Biz, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips olarak onların hayatını risk etmemek adına randevularını özel merkezlerden aldığımızı bir kez daha kamuoyuna duyurur ;

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Tulips’e destek veren GİYSİ BAĞIŞI ile ilaç ve tetkikleri sağlamamıza vesile olan Bağışçı Halkımıza her Bir Hastamız adına teşekkür ederiz.

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