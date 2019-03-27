Tüm Kıbrıs’ın Kıbrıs’a Özgü En Büyük Herbaryum Müzesi 7 Bin Materyal ile Nisan Ayında Açılıyor

-18 Yıllık Çalışma Sonucunda Toplanan 7 Bin Bitki ve Canlı Örneğine Sahip Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum Müzesi Nisan Ayında Açılıyor…

Yakın Doğu Üniversitesi, bünyesinde bilimsel yöntemlerle toplanmış bitki örneklerinin kurutularak saklanmasıyla 18 yıldır çalışmalar yürüten Herbaryum Merkezi, Prof. Dr. Salih Gücel Kurucu Başkanlığı’nda gerekli yasal izinlerinin tamamlanmasının ardından müzeye dönüştürülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğretim ve araştırma merkezi olma işlevi görecek olan Herbaryum Müzesi’nin, müzeye dönüşmesi için yasal izin başvurularının yapıldığı ve gerekeli izinlerin tamamlanmasının ardından Nisan ayında açılışının gerçekleştirileceği belirtildi. Bünyesinde topladığı 7 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, deniz yosunları ve canlı türleri ile kapılarını açacak olan Herbaryum Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yeni tahsis edilen yerinde hizmete açılacak.

Kıbrıs’a Özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a Ait 19 Tür İle En Zengin Bitki Müzesi…

Çevre araştırmaları konusunda büyük önem taşıyan müze, Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 7 bin çeşit örneğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü de müzede bulunuyor. Türkiye ve Dünya’da diğer bulunan merkezlerle işbirliği içerisinde olan Herbaryum Müzesi, yapılan araştırmalarda bitki değiş tokuşu yapıyor. Kıbrıs halkının bitkileri kullanma şekli ile Etnobotanik araştırmalar da yürüten müze su kabağı, sesta-sepet yapımında kullanılan bitki türü örneklerini de barındırıyor.

106 Mantar ve 250 Alg (Su Yosunu) İle İlgili İlk Kapsamlı Çalışmalar Yapıldı…

Ağırlıklı olarak çiçekli bitkiler üzerine çalışmalar yürüten Herbaryum Müzesi, Kıbrıs’ta mantarlarla ilgili ilk kapsamlı çalışmaya da destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda müze bünyesinde, 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar gurubu elde edildi. Türkiye’den üniversitelerin işbirliği ile bir TÜBİTAK projesi olan deniz yosunları ile ilgili bir çalışma da yürüten müze 250 su yosunu biriktirdi. Müze, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Avrupa Birliği ve TUBİTAK ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Kıbrıs’a Özgü Yeni Bir Örümcek Türü Keşfedildi…

Bitki araştırmaları yanında diğer canlı gruplarının da Herbaryum Müzesi’nde toplanması için de çalışmalar başlatıldı. Yılanlar, sürüngenler ve böcek gruplarında yürütülen araştırmalar sonucunda, Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda yapılan arazi çalışması sırasında, örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait yeni bir örümcek türü keşfedildi. Yeni keşfedilen örümcek türüne “Harpactea günselorum” ismi verildi. Zoobank’ta yeni bir tür olarak tescillenen yeni örümcek tüm dünyada “günselorum” ismiyle literatüre girdi. Müzede ayrıca 13 sürüngen canlı türü örneği de yer alıyor.

Eczacılık Fakültesi’nde Tahsis Edilen Binaya Taşınacak…

Biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat, orman ve daha birçok konuda araştırmalar yürütecekler için temel bir kaynak niteliğinde olan Herbaryum Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yeni tahsis edilen yerinde hizmete açılacak.

Bitki ve Canlı Türlere Ev sahipliği Yapan Müze Nisan Ayında Hizmete Açılacak…

Özellikle Botanik alanında inceleme yapanlara çok sayıda bitki türünü bir arada sunabilen Herbaryum Müzesi, başvurusunu yaptığı gerekli müze izni onaylandıktan sonra Nisan ayında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Çok sayıda bitki örneği, canlı türleri, yosunlar ve mantar türlerinin yer aldığı herbaryum, tüm araştırmacılara, bitki koleksiyoncularına, öğrencilere ve bu konuda çalışacak bilim insanlarına ışık tutacak.