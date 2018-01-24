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TÜM KOZLAR DENKTAŞ’IN ELİNDE!!

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TÜM KOZLAR DENKTAŞ’IN ELİNDE!!
24 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Erken seçimlerin ardından dün koalisyon hükümeti kurma çalışmaları kapsamında yeniden bir araya gelen CTP, HP, DP ve TDP parti başkanları koalisyon hükümeti konusunda herhangi bir anlaşmaya varamadı. Hükümeti kurma görevini UBP’ye verme çağrısının yapıldığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ü bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na davet etti. 

Kıbrıs merkezli bir hükümet oluşturulması yönünde halkın geniş kesimlerinin onayını alan CTP, HP, TDP ve DP koalisyon hükümeti konusunda taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılamaması, koalisyon hükümeti kurulması konusunda kilit parti durumunda olan DP’nin elinin iyice güçlenmesine neden oldu. UBP’nin hükümet kurabilmesi için aşırı sağ kesimleri temsil eden YDP’nin yanı sıra, DP’nin katılımına ihtiyaç duyması, Denktaş’ahükümet kurma konusunda geniş bir pazarlık kredisi getiriyor.

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