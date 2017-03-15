Tüm kredi kartlarını internetten alışverişe kapatılıyor

BDDK'nın kredi kartlarını internetten alışverişe kapatacağı bildirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye’deki tüm bankaların kredi kartlarını internetten alışverişe kapatacak.

Güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilecek bu uygulama sadece yeni kartları değil eski kartları da kapsayacak.

Donanımhaber'in aktardığına göre, düzenleme ile birlikte, tüm kartlar ve bundan sonra çıkarılacak yeni kartlar, internetten alışverişe kapalı olacak. Kullanıcılar, online alışveriş için kartını kullanmak isterse bankası ile görüşüp yazılı veya sesli yanıt sistemi üzerinden onay vererek kartının e-ticarete açılmasını talep edecek.

17 Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlayacak uygulamanın ardından kullanıcılar eğer onay vermediyse internetten alışveriş yapamaz hale gelecek.

Bankalar da şimdiden kullanıcılarına bu konuya ilişkin bilgilendirme mesajları göndermeye başlamış durumda. Kabullerin sms veya e-posta gibi basite indirgenmiş yollarla yapılamayacağını ve yazılı veya sesli onay kaydının şart olduğu da belirtiliyor.