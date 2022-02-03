Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

2. 02.02.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de sakin Georgios TSOURİS (E-63)

kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek

Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi, kronik akciğer rahatsızlığına bağlı solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.