  • BIST 1.990,17
  • Altın 777.84282
  • Dolar 13.5378
  • Euro 15.4059
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

2. 02.02.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de sakin Georgios TSOURİS (E-63)
kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek
Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi, kronik akciğer rahatsızlığına bağlı solunum ve dolaşım yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy' da İntihar30 Ocak 2022 Pazar 10:27
  • Girne Belediyesi Personeline Eğitim Vermeye Devam Ediyor26 Ocak 2022 Çarşamba 17:07
  • Ozanköy’de Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yapılacak26 Ocak 2022 Çarşamba 15:09
  • Girne Belediyesi, Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Seçim Sonrası Bölgede Bulunan Tüm Okulları Dezenfekte Etti.24 Ocak 2022 Pazartesi 16:46
  • Girne’de Covid Ve Hijyen Denetimleri Kesintisiz Devam Ediyor21 Ocak 2022 Cuma 16:01
  • Ateşe Yanıcı Madde Dökerek Kendini Yaktı20 Ocak 2022 Perşembe 16:57
  • 25 Yaşındaki Genç İntihar Etti20 Ocak 2022 Perşembe 16:41
  • Girne Belediyesi “Kadrajımda Girne” isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor18 Ocak 2022 Salı 13:23
  • Çatalköy' de Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı15 Ocak 2022 Cumartesi 12:25
  • Polis, Çatalköy-Tatlısu Yolunu Kullanacak Sürücüleri Uyardı13 Ocak 2022 Perşembe 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti