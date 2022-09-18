Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

17.09.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da, sakin Fatma IŞIK (K-47) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.