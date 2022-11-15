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Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

14.11.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Aynur AYKUTLU (K-86), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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