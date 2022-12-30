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Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

29.12.2022 tarihinde, Paşaköy’de sakin Keziban OLDAÇ (K-77) kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

           

Adı edilenin ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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