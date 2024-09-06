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Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı... 67 yaşında hayatını kaybetti

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Türkmenköy’de sakin Halil GAZELCİ hayatını kaybetti.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı... 67 yaşında hayatını kaybetti

Gazelci'nin ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.09.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Türkmenköy’de sakin Halil GAZELCİ (E-67) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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