Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi 13 Eylül’de ziyarete açılacak. Tüm müzeler, KKTC vatandaşlarına ücretsiz olacak.

Kuzey Kıbrıs'ın kültür sanat hayatına büyük bir zenginlik katan Yakın Doğu Oluşumu müzeleri yeniden ziyaretçileri ile buluşuyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü müzeler bölgesinde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ve Dereboyu'nda bulunan Günsel Sanat Müzesi 13 Eylül’de yeniden halkın ziyaretine açılacak.

Surlariçi Şehir Müzesi, pazartesi haricinde haftanın 6 günü 9.30-17.00 saatleri arasında, diğer müzeler ise hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Tüm müzeler KKTC vatandaşlarına ücretsiz olacak.

Sanat ve tarihin buluşma noktası: Surlariçi Şehir Müzesi

Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Surlariçi’nde ziyaretçilerini bekleyen Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs kültür ve tarihini bugüne taşıyan önemli koleksiyonlara ev sahipliği yaparken diğer yandan birbirinden değerli çağdaş sanat eserlerini de sanatseverlerle buluşturuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykellerinin de yer aldığı 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri yer alıyor. Müzede aynı zamanda, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri sergileniyor.

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan Günsel Sanat Müzesi de sanatı kent merkezine taşıyan müzelerden biri olarak dikkat çekiyor. Günsel Sanat Müzesi’nde yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

Türk dünyasından modern sanat eserleri sizleri bekliyor

13 Eylül'de kapılarını yeniden açacak müzelerden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de açıldığı günden beri birçok farklı ülkeden sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan müzede, akrilik, yağlı boya, sprey boya, airbrush, karışık teknik ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer alıyor. Ayrıca müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor.

Dünden bugüne otomobiller

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan, ülkenin tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin koleksiyonunu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seriyor. 150’ün üzerinde otomobilin sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi’nin sahip olduğu en eski araç olan 1899 model Crest Mobile, aynı zamanda ve dünyada tek olma özelliğine de sahip.

Kıbrıs'ın 250 milyon yıllık tarihi

20 yılı aşkın bir süre devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ise tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs'ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs'ta bulunan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit örneğinin sergilendiği müzede, Kıbrıs'a özgü 140 çeşit bitki türü sergileniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında bulunan müzede; 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar grubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, farklı taksonomik takımlara ait olan böcek koleksiyonları ile Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları ve 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçlarından örnekler de yer alıyor.