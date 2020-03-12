Tüm okullar, tüm eğitim kurumları, dershaneler 22 Mart tarihine kadar kapalı olacak

Tüm okullar, tüm eğitim kurumları, dershane 22 Mart tarihine kadar kapalı olacak.

Tüm okullar, tüm eğitim kurumları, dersaneler 22 Mart tarihine kadar tatil...

Özersay alınan kararları açıklıyor...

SON DAKİKA: KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar:

- Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart'a kadar kapatıldı.

- Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu kapısı açık kalacak.

- Birçok ülkeden uçuşlar yasaklandı. Bu uygulama bu gece yarısından itibaren geçerli olacak .

- Kreşler ve üniversiteler dahil tüm okulların kapatılması süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı

- Tüm sinema, tiyatro, konser ve kitle toplantıları 22 Mart'a kadar iptal.

- Tüm spor müsabakaları 22 Mart'a kadar iptal

- Tıbbi maddeler, dezenfektanlar, vs denetimdeki mal ilan edildi.