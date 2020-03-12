Tüm okullar, tüm eğitim kurumları, dershaneler 22 Mart tarihine kadar kapalı olacak

Tüm okullar, tüm eğitim kurumları, dersaneler 22 Mart tarihine kadar tatil...
Özersay alınan kararları açıklıyor...
SON DAKİKA: KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar:
- Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart'a kadar kapatıldı.
- Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu kapısı açık kalacak.
- Birçok ülkeden uçuşlar yasaklandı. Bu uygulama bu gece yarısından itibaren geçerli olacak .
- Kreşler ve üniversiteler dahil tüm okulların kapatılması süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı
- Tüm sinema, tiyatro, konser ve kitle toplantıları 22 Mart'a kadar iptal.
- Tüm spor müsabakaları 22 Mart'a kadar iptal
- Tıbbi maddeler, dezenfektanlar, vs denetimdeki mal ilan edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.