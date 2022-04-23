Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesaji yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eşit taraflar olarak Adamızı paylaştığımız Kıbrıslı Rumların ve tüm Ortodoks Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu’nu kutluyorum. Paskalya’nın ve yakında idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızın inançlar arası hoşgörünün artmasına vesile olması ve Adamız ile tüm dünyada kardeşlik, barış ve huzurun hüküm sürmesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle laik, demokratik ve bir hukuk devleti olan KKTC’de yaşayan farklı din ve mezheplerden yurttaşlarımızla tüm insanlığa bu kutsal günün hayırlar getirmesini diliyorum.”