“Tüm sendikaların birlik içinde hareket etmesi, çalışanların ayrıştırılmasına ve sendikasızlaştırılmasına karşı durulması gerekir”

Hazine Çalışanları Sendikası Başkanı Sezai Emre yazılı açıklamasında, “Emek en yüce değerdir” veya “Biz işçinin ve emekçinin yanındayız” gibi ifadelerin sadece seçim propagandalarında kaldığını kaydetti ve “Göç Yasası’nı kaldırmamak için bahane üretenlere, asgari ücretli çalışanları açlık sınırına itenlere, sendikasız çalışmayı reva görenlere ve reform adı altında emekçilerin haklarını budanmaya çalışanlara karşı mücadele devam edecektir” dedi.

Emre, açıklamasında, işçilerin, emekçilerin, kadınların, çalışma hakkı ellerinden alınan ve sayıları milyonları bulan işsizlerin, ezilen halkların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.