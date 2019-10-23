Tüm sürücülerin dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre su baskını nedeniyle kapalı bulunan, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet Petrol istasyonu arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açılmıştır.
Ancak Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kalmıştır.
Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılmaktadır.
Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
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