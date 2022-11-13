Tüm Ürünler Temiz

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Tarım Dairesi, bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 33 numunede 33 numunenin temiz kategorisinde değerlendirildiği denetimlerde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadı.

Yerli ürünlerden 18 numunede 18 numune temiz kategorisinde değerlendirildi ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

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