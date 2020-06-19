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Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı

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Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı
Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı

Karayolları Dairesi sorumluluğundaki tüm yollarda hasara uğrayan oto korkulukların tamiri için ihaleye çıkıldı.

Karayolları Dairesi’nin ihalesine 1 Temmuz’a kadar teklif sunulabilecek.

İhale için ayrılmış toplam değerin 909 bin 290 TL olduğu ihaleye, 1., 2. ve 3. Sınıf teknik işler karnesi almış müteahhitler katılabilecek.

Tekliflerin, en geç 1 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması istendi.

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