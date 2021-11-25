Tüm zamanların en iyi oyunu ödülü Dark Souls’un

Video oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden Golden Joystick Awards sahiplerini buldu. Törende 20’den fazla kategoride ödül dağıtılırken, PC-konsol tartışmalarına kağıt üzerinde nokta koyacak özel bir ödüle de yer verildi.
Golden Joystick Awards’ta ‘en iyi oyun donanımı‘ ödülü PC’lere verildi. Bu kategorinin ödülünü PC platformunun en büyük dijital oyun mağazası Steam’in kurucusu Gabe Newell aldı.
Webtekno’nun aktardığına göre törende ‘tüm zamanların en iyi oyunu‘ ödülü ise Dark Souls’a gitti. Oyunseverlerin yıllardır bir ‘başyapıt‘ olarak gördüğü aksiyon oyunu, kendisinden sonraki birçok oyuna da ilham verdi.
PC tarafında en iyi oyun ödülü Hİtman 3’ün olurken, yılın en iyi PlayStation oyunu ödülü ise Resident Evil: Village‘ın.
Ödüller ve kazanlar
En iyi hikaye anlatımı:
- Life is Strange: True Colors
En iyi çok oyunculu oyun:
- It Takes Two
En iyi sesler:
- Resident Evil: Village
En iyi görsel tasarım:
- Ratchet and Clank: Rift Apart
En iyi genişleme paketleri:
- Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion
Yılın en iyi mobil oyunu:
- League of Legends: Wild Rift
En iyi donanım:
- PlayStation 5
En iyi bağımsız geliştirici oyunu:
- Death’s Door
Yılın en iyi oyun stüdyosu:
- Capcom
Oyunlarda yer alan en iyi oyuncu:
- Maggie Robertson (Resident Evil: Village’daki Lady Dimitrescu rolü ile)
En iyi atılımları yapan geliştirici:
- Housemarque
En iyi topluluğa sahip olan oyun:
- Final Fantasy 14
Hala oynanabilen oyun:
- Final Fantasy 14
Yılın en iyi Nintendo oyunu:
- Metroid Dread
Yılın en iyi Xbox oyunu:
- Psychonauts 2
En çok aranan oyun:
- Elden Ring
Yılın ‘Eleştirmen Seçimi’ oyunu:
- Deathloop
Yılın en iyi oyunu (genel):
- Resident Evil: Village
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