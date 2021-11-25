  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0642
  • Euro 13.5393
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Tüm zamanların en iyi oyunu ödülü Dark Souls’un

»
Tüm zamanların en iyi oyunu ödülü Dark Souls’un
Tüm zamanların en iyi oyunu ödülü Dark Souls’un

Video oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden Golden Joystick Awards sahiplerini buldu. Törende 20’den fazla kategoride ödül dağıtılırken, PC-konsol tartışmalarına kağıt üzerinde nokta koyacak özel bir ödüle de yer verildi.

Golden Joystick Awards’ta ‘en iyi oyun donanımı‘ ödülü PC’lere verildi. Bu kategorinin ödülünü PC platformunun en büyük dijital oyun mağazası Steam’in kurucusu Gabe Newell aldı.

Webtekno’nun aktardığına göre törende ‘tüm zamanların en iyi oyunu‘ ödülü ise Dark Souls’a gitti. Oyunseverlerin yıllardır bir ‘başyapıt‘ olarak gördüğü aksiyon oyunu, kendisinden sonraki birçok oyuna da ilham verdi.

PC tarafında en iyi oyun ödülü Hİtman 3’ün olurken, yılın en iyi PlayStation oyunu ödülü ise Resident Evil: Village‘ın.

Ödüller ve kazanlar

En iyi hikaye anlatımı:

  • Life is Strange: True Colors

En iyi çok oyunculu oyun:

  • It Takes Two

En iyi sesler: 

  • Resident Evil: Village

En iyi görsel tasarım:

  • Ratchet and Clank: Rift Apart

En iyi genişleme paketleri:

  • Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

Yılın en iyi mobil oyunu:

  • League of Legends: Wild Rift

En iyi donanım: 

  • PlayStation 5

En iyi bağımsız geliştirici oyunu:

  • Death’s Door

Yılın en iyi oyun stüdyosu:

  • Capcom

Oyunlarda yer alan en iyi oyuncu:

  • Maggie Robertson (Resident Evil: Village’daki Lady Dimitrescu rolü ile)

En iyi atılımları yapan geliştirici:

  • Housemarque

En iyi topluluğa sahip olan oyun:

  • Final Fantasy 14

Hala oynanabilen oyun:

  • Final Fantasy 14

Yılın en iyi Nintendo oyunu:

  • Metroid Dread

Yılın en iyi Xbox oyunu:

  • Psychonauts 2

En çok aranan oyun:

  • Elden Ring

Yılın ‘Eleştirmen Seçimi’ oyunu:

  • Deathloop

Yılın en iyi oyunu (genel):

  • Resident Evil: Village
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumu ne?23 Kasım 2021 Salı 22:21
  • Adele'in yeni albümü, üç günde ABD'de yılın en çok satanı oldu23 Kasım 2021 Salı 15:58
  • Onlar "Jasper ve Jinx"ti!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:45
  • Peaky Blinders'ın final sezonunun çıkış tarihi belli oldu!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:07
  • Netflix’in Türk Yapımı Dizilerinin Ekonomiye Katkısı 583 Milyon TL22 Kasım 2021 Pazartesi 21:54
  • Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! "Yalnız Kurt"un ilk fragmanı yayınlandı!21 Kasım 2021 Pazar 21:26
  • Squid Game’in Yönetmeni Çekimi En Zor Oyunu Açıkladı: Kırmızı Işık, Yeşil Işık21 Kasım 2021 Pazar 15:32
  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı20 Kasım 2021 Cumartesi 22:39
  • Alan Rickman, Snape Rolünü Zorla Kabul Etmiş20 Kasım 2021 Cumartesi 19:58
  • 'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu18 Kasım 2021 Perşembe 22:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti