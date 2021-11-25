Tüm zamanların en iyi oyunu ödülü Dark Souls’un

Video oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden Golden Joystick Awards sahiplerini buldu. Törende 20’den fazla kategoride ödül dağıtılırken, PC-konsol tartışmalarına kağıt üzerinde nokta koyacak özel bir ödüle de yer verildi.

Golden Joystick Awards’ta ‘en iyi oyun donanımı‘ ödülü PC’lere verildi. Bu kategorinin ödülünü PC platformunun en büyük dijital oyun mağazası Steam’in kurucusu Gabe Newell aldı.

Webtekno’nun aktardığına göre törende ‘tüm zamanların en iyi oyunu‘ ödülü ise Dark Souls’a gitti. Oyunseverlerin yıllardır bir ‘başyapıt‘ olarak gördüğü aksiyon oyunu, kendisinden sonraki birçok oyuna da ilham verdi.

PC tarafında en iyi oyun ödülü Hİtman 3’ün olurken, yılın en iyi PlayStation oyunu ödülü ise Resident Evil: Village‘ın.

Ödüller ve kazanlar

En iyi hikaye anlatımı:

Life is Strange: True Colors

En iyi çok oyunculu oyun:

It Takes Two

En iyi sesler:

Resident Evil: Village

En iyi görsel tasarım:

Ratchet and Clank: Rift Apart

En iyi genişleme paketleri:

Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

Yılın en iyi mobil oyunu:

League of Legends: Wild Rift

En iyi donanım:

PlayStation 5

En iyi bağımsız geliştirici oyunu:

Death’s Door

Yılın en iyi oyun stüdyosu:

Capcom

Oyunlarda yer alan en iyi oyuncu:

Maggie Robertson (Resident Evil: Village’daki Lady Dimitrescu rolü ile)

En iyi atılımları yapan geliştirici:

Housemarque

En iyi topluluğa sahip olan oyun:

Final Fantasy 14

Hala oynanabilen oyun:

Final Fantasy 14

Yılın en iyi Nintendo oyunu:

Metroid Dread

Yılın en iyi Xbox oyunu:

Psychonauts 2

En çok aranan oyun:

Elden Ring

Yılın ‘Eleştirmen Seçimi’ oyunu:

Deathloop

Yılın en iyi oyunu (genel):