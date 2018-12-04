Tumblr'ın porno savaşı

Tumblr, cinsel içerikli toplulukları ortadan kaldırmak için yeni bir karar aldı. Bu karar aslında biraz şaşırtıcı gözükebilir. Çünkü bu platformda, benzer içeriklere sıkça rastlamak mümkün. Bu nedenle, hizmetin kullanımını temeldendeğiştirecek bir karar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu yeni kararla birlikte, 17 Aralık‘ta yetişkinlere yönelik içeriklerin hepsi kalıcı olarak kaldırılacak ve yasaklanacak.

Tumblr, yasağı 17 Aralık’tan itibaren uygulayacak!

Bahsettiğimiz yasak, birkaç istisna hariç müstehcen cinsel içerik ve çıplaklıkkonularını kapsıyor. Bu yeni yasağın koyulmasının asıl nedeni, Tumblr’ın birkaç gün önce App Store’dan kaldırılması. Geçtiğimiz günlerde platformda bulunan çocuklara ait bir cinsel içerikten dolayı, Apple uygulamayı App Store’dan kaldırma kararı almıştı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, her türlü cinsel içerikli medya yasaklandı. Bu medyalardan bazıları, istisna olarak belirlenmiş durumda. Örneğin çıplaklık içeren klasik heykeller ve politik protestolar, istisna olarak belirlenmiş medyalar arasında bulunuyor. 17 Aralık sonrası, bahsettiğimiz içerikler algoritmatarafından silinecek. Kullanıcılar, silinen gönderilerde bir yanlışlık olduğunu düşünürse, markaya itiraz etme şansı bulunuyor.