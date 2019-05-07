Tümer Metin LAÜ’nün konuğu oluyor

32 kez Türkiye A millî takım forması giyen Tümer Metin, deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaşacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında Spor Yorumcusu ve Eski Milli Futbolcu Tümer Metin, LAÜ’nün konuğu olacak.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 14 Mayıs Salı günü saat 15:00’de gerçekleşecek söyleşide, 32 kez Türkiye A millî takım forması giyen Tümer Metin, deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaşacak.

Zonguldakspor altyapısında futbola başlayan Metin, burada 1993 senesinde Zonguldakspor A takımına yükseldi. Üç sene Zonguldakspor'da başarılı bir performans sergiledikten sonra 1993-1994 sezonunda Karadeniz yöresinin güçlü takımlarından Samsunspor'a transfer olan Metin, Samsunspor'da takıma bir sene sonra katılan İlhan Mansız'la güçlü bir ofansif ikili oluşturdu.

Tümer Metin, 2001-2002 sezonunda İlhan Mansız'la beraber Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaşla UEFA Kupasında çeyrek final oynayarak, Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi derecesinde pay sahibi olan Metin, Beşiktaş taraftarı ona 'Tümgeneral Tümer' lakabını verdi. 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'deki ilk senesinde Süper Lig Şampiyonu olan ve bu başarıda önemli pay rol oynayan Metin, 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Yunanistan'ın Larissa takımına geçiş yaptı. 2011-2012 sezonu öncesi Super League (Yunanistan) ekibi Kerkyra'ya transfer olan Metin, Kerkyra ile Yunanistan macerasını ve aktif futbol hayatını sonlandırarak, 10 Aralık 2011'de futbolu bıraktı.