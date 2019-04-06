Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşi Yakın Doğu Üniversitesinde açık bulunan 4 sergi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşi, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi ile farklı salonlarda sergilenen dört farklı sergiyi ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşine ziyareti sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç Eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi’ni Gezdi…

Tümgeneral Yıldırım ve eşi ziyareti sırasında ilk olarak Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan Fotoğraf ve Resim Sanatçıları Elif Tunçel ile Ediz Tunçel’in fotoğraf arşivlerinden seçilerek sulu ve yağlı boya efektleriyle yeniden resmedilen 130 Fotoğraf ve Resimden Oluşan ‘Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi’ni gezdi. Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a, sergilenen eserlerin yakından bakınca resim uzaktan bakınca fotoğraf olarak görülme özelliği taşıyan foto-resim tekniği hakkında bilgiler aktarıldı.

Baskı Resim Sergisi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi ile Yerel Sanatlar Sergilerini Hayranlıkla İncelediler…

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Eşi daha sonra sırasıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan Azerbaycanlı Ressamların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 45 eserden oluşan resim sergisi, Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan Genç Kuşak 7 Sanatçının 60 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” ile Yakın Doğu Ortakokulu Sergi Salonu’nda yer alan Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’in 100 eserden oluşan “Yerel Sanatlar” adlı fotoğraf sergisi’ni gezdi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Araba Müzesi’ne Hayran Kaldılar…

Sergi ziyaretlerinin ardından Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Eşi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezerek, müzeler hakkında bilgiler aldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde akrilik, yağlı boya, sprey boya, air brush, karışık boyama ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamalarının da sergilendiği müzeyi hayranlıkla ve merakla izleyen Tümgeneral Yıldırım ve eşi, içerisinde 19. 20. ve 21. yüzyıla ait klasik ve spor sergilendiği Kıbrıs Araba Müzesi’ne de hayran kaldığını ifade ettiler.

Tümgeneral Yıldırım: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kıbrıs’ın Görünür Yüzü Olacak…”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin oluşturduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Türklerin sanatçı ruhunu ve yönünü ortaya çıkardıklarını söyledi.

Tümgeneral Yıldırım, “Yakın Doğu Üniversitesi’ni sanata verdiği önem ve öncelikten dolayı tebrik ederim. Sergileri ve müzeleri gezerken gurur duydum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kıbrıs’ın sanat yüzü olacak. Sergi salonlarında sergilenen eserler ise etkileyici ve genç nesillere ışık tutucu nitelikte” diye konuştu.

Ziyaretler sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a yağlı boya tablo, eşine ise baskı resim bir tablo hediye etti.