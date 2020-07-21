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Tunalı: “batık kredilerin hesabı niye sorulmuyor?”

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Tunalı: “batık kredilerin hesabı niye sorulmuyor?”
Tunalı: “batık kredilerin hesabı niye sorulmuyor?”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, batık kredilerin hesabının sorulmasını, 1974’ten beridir bu kapsamdaki kişilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Tunalı, bugüne kadar devlet bankaları, Kalkınma Bankası, Vakıflar İdaresi, turizm tesisleri, Devlet Emlak Malzeme Dairesi, Süt Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu ve devlete ait daha birçok kurumdan bugüne kadar alınan krediler ve kiralanan arazilerle ilgili olarak 1974’ten beri gerek kredi alan gerekse arazi alarak kullanan birçok kişinin devlete trilyonlarca lira borç taktığının bilindiğini belirtti.

DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar hiç kimsenin bunun hesabını sormadığını belirterek her fırsatta “Devleti yaşatacağız” diyenlerin bugünkü tablonun sorumluları olduğunu savundu.

Bugün Polis ve Savcılıkta yüzlerce dosyanın beklediğini kaydeden Tunalı, Sayıstay raporlarının bekletilmeye devam ettiğini, yargıya intikal etmiş dosyaların hep ertelendiğini ifade etti.

Tunalı açıklamasında “KKTC halkının malını, parasının hesabını bugüne kadar hiçbir makam koruyamıyor. Partili kişilerin korunduğu bir gerçektir. Ancak her geçen gün devletin zayıflatılması hiç de affedilecek gibi değildir. KKTC halkı bu konuda adım atılmasını beklemektedir.” ifadelerine yer verdi.

“KİMLERİN DEVLETE BORCU VAR AÇIKLANSIN”

Tunalı şunları kaydetti:

“KKTC halkının 1974 yılından beridir bu kapsamın içinde olan her kimlerse isimlerinin kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Neden yargıya başvurulmuyorsa onun hesabını da yetkili kimlerse onlardan hesabı sorulsun. Vatandaş, ülke mallarının ve Devlet Bankalarından alınan kredilerin ve ödemelerin yayınlanarak kamuoyuna açıklamasını arzulamaktadır.

Son dönemlerde kimlere hangi bölgelerde hangi arazilerin verildiği konuşuluyor. Mahkemelerde olan davalar yıllardır bekletiliyor. Alınan kredilerin akıbeti hiç belli değil. 1974 yılında kiralanan araziler var ve bugün oldu Devlete bir kuruş verilmedi.

Üretemeyen ve fakir bir halkın yaratıldığı ve siyasette egemen olan partilerin sürekli iktidarda kalması için uyguladığı bu politika artık bitmelidir. Devlete olan güven her geçen gün azalmaktadır. Fakir daha fakirleşiyor. Partilere yakın kişiler zenginliklerine zenginlik katıyor. Bu sistemin artık sorgulanma zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Devlet olmak istiyorsak güçlü bir yapının oluşması şarttır. Halkın güçlü olması isteniyorsa üretmeliyiz. Her vatandaşın hakkı Devletin sahip olduğu değerlerden yararlanmaktır. Golifa gibi mal dağıtmak, Bankalardan kredi vermekle Devlet güçlenmez, çöker. Ne olur koltuk ve oy uğruna KKTC’ye kıymayın…”

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