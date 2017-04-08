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Tunalı: “Kıbrıslı Türk İnsanı bu memlekette vardır”

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Tunalı: “Kıbrıslı Türk İnsanı bu memlekette vardır”
Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, Başbakan’a seslenerek, “‘Kıbrıs’ta Yunanlı ve Türk vardır’ ne demektir” dedi. Başbakan’ın bunu netleştirmesini isteyen Tunalı, “Bu açıklama tehlikeli ve bölücü bir açıklamadır” iddiasında bulundu.

UBP ve DP’nin yıllardır Türkiye üzerinden rant elde etmeye çalıştığını öne süren Tunalı, “Yine aynı politikayı hayata geçirmeye çalışmaları tepkilere neden olmuştur. Kendi yandaşları dahi bu açıklamaya sert tepki koymaktan çekinmiyorlar” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı DP Genel  Başkanı Serdar Denktaş’a yönelik eleştirilerde de bulunan Tunalı, şöyle dedi:

“Özellikle UBP ve DP kanadı Parti ve Vekilleri olarak sürekli Türkiye kelimesini kullanarak oy alma çabası içerisinde olmuşlardır. Bazı vekiller yaptıkları  açıklamalarında Türkiye’nin adını kullanarak yaranma yarışı içerisine girmişlerdir. UBP ve DP unutmasın ki Türkiye ile yapmış oldukları Ekonomik protokolü hayata geçirmediler. Türkiye’den aldıkları milyonlarca liraları hep amaç dışı kullanmadılar mı ? Türkiye’ye karşı başka, KKTC’de başka açıklamalarda bulunmadılar mı ? Proje hazırlamayıp bizi Türkiye’nin nezdinde küçük düşürmediler mi?”

Tunalı, Kıbrıslı Türk insanının bu memlekette var olduğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Rum insanı da bu memlekette vardır. Bu gerçeği kimse gözardı edemez” dedi.

Tunalı, Kıbrıslı Türklerin 1572’de Türkiye’den geldiklerini ve kendi benliklerini korumak için şehitler verdiklerini kaydederek, şunları ifade etti:

“Biz Kıbrıslı Türk insanıyız. Siz nasıl bir açıklama yaparsanız yapın Kıbrıslı Türk insanının varlığını ortadan kaldıramazsınız. Oy uğruna yapmış olduğunuz bu açıklamalar Kıbrıslı Türk insanını üzdüğü kadar Türkiye Cumhuriyeti’ni de üzmektedir. Türkiye’nin adını kullanarak bu tür açıklama yapmaktan artık vazgeçin. Bugün kurulmuş bir Cumhuriyetimiz vardır. Buna saygı gösterin.”

Tunalı, açıklamasını şöyle tamamladı; “Ben Annem Baf’ın İstinco köyünden, babam Lefkoşa Eylence köyünden, Lefkoşa Yenicami Mahallesi’nde Mevlid’in Bahçesi’nde doğmuş Kıbrıslı Türk Tözün Tunalı.”

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