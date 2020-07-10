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Tunalı: “Meclis, halkın iradesini yansıtmıyor”

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Tunalı: “Meclis, halkın iradesini yansıtmıyor”
Tunalı: “Meclis, halkın iradesini yansıtmıyor”

Demokrat Parti (DP) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, mevcut seçim yasasıyla Meclis’in halkın gerçek iradesini yansıtmadığını savundu.

Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, son seçimlere yeni düzenleme yapılarak girildiğini ve Yüksek Seçim Kurulu’nun da bu seçim sisteminin değişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, seçim sisteminin karmaşık olmasının birçok oyun iptal edilmesine neden olurken, yüksek oy alan partilere avantaj sağladığını kaydetti.

Özellikle Lefke ve Güzelyurt bölgelerinin bu seçim sisteminden en fazla etkilenen bölgeler olduğunu kaydeden Tunalı “Lefke’nin Güzelyurt ilçesinden ayrılması sonrasında bu seçim sistemiyle seçime girilmiş ve oy oranı en yüksek iki parti garanti birer vekil çıkarmıştır. Ada genelinde oyların bölünmesiyle böyle bir anormal durumla karşılaşılıyor. Güzelyurt bölgesinde bir parti en az yüzde 14 ve üzeri oy almak zorunda. Böyle bir karmaşık seçim sisteminin sadece iki partiye yaramasıyla halkımızın gerçek iradesi de Meclise yansımamaktadır” ifadelerini kullandı.


“SEÇİMİ BOYKOT DA BİR SEÇENEKTİR”

Tunalı açıklamasına şöyle devam etti:
“UBP ve CTP bu sistemden nemalanan iki parti olarak görülüyor. Bu nedenle Meclis içinde ve dışında olan tüm partilerin bu yasa ile seçime girilemeyeceğini ve yeni seçim yasasının değiştirilerek eski yasa ile meclise girilmesi hususunda adım atması gerekir. Seçimi boykot dahil düşünmekte yarar vardır. İlçesel bazda seçime girilip gerçek halkın iradesini Meclise taşımak gerektiğine inanmaktayız. 

Oy kullanma oranının yüzde 64’lere kadar düştüğünü ve bu oranların daha da aşağılara düşeceği bir gerçektir. Oy kullanmayan birçok insanımız vardır. Bu seçim sisteminde Yanan oylarla birlikte daha da bu oranın aşağılara ineceği yapılan anketlerde de görülüyor. 

KKTC halkı adil ve gerçek halkın iradesinin meclise yansıması gerektiğini dile getirmektedir. Bu doğrultuda DP, TDP, YDP, MDP ve TKP’nin şimdiden bu yasanın değiştirilmesi ve eski yasanın gündeme getirilerek değiştirilmesi hususunda bir araya gelerek adım atması kaçınılmazdır.”

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