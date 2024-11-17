Tunç Adanır, Kıbrıs’ta 7 şiddetindeki deprem uyarısına dikkat çekti

Adanır, “İskele ve Lefke bölgelerinde bu şiddette bir deprem anında zeminde sıvılaşma olacağı bağıra bağıra bize aktarılırken, neden bu konuda konuşmuyoruz? Neden Bakanlar Kurulu Lefke İmar Planı’nı yayınlanmayı bekletiyor?” diye sordu.

Adanır’ın açıklaması şu şekilde:

“Pardon… “Meclis Başkanlığı, Erken Seçim, 3 harf senden, 5 harf benden, kim kiminle nerde kaç latte içmiş” gündeminizi “bal” ile bölüyorum demek isterdim ama KONUŞMAKTAN YİNE KAÇACAĞINIZ BİR KONU ile BÖLÜYORUM!

Belki mesleki, belki de acısı hiç geçmeyecek kayıpların bendeki etkisiyle her gün adanın yakın çevresinde gerçekleşen deprmeleri takip etmekteyim. Yalnız olmadığımı biliyorum… Bilmediğim ve anlamadığım neden konuşmadığımız ya da konuşamadığımız!

Bilim insanları ve uzmanlar Kıbrıs’ta 7 şiddetinde deprem bekleniyor diye sürekli açıklama yaparken, etrafımızda her gün bunun habercisi niteliğinde sarsıntılar yaşanırken (Bugün 6 adet 3ile4 arası şiddetinde), özellikle İskele ve Lefke bölgesinde bu şiddette bir deprem anında zeminde sıvılaşma olacağı bağıra bağıra bize aktarılırken neden konuşmuyoruz?

Neden Bakanlar Kurulu LEFKE İMAR PLANInı yayınlanmayı bekletiyor?

Çünkü 20 ve üzeri katlardan oluşan 15’ten fazla projenin ÇED Raporu alması bekleniyor!

Alt yapı, arıtma, elektrik tedariği gibi klişe sorunlardan bahsetmiyorum artık! Ne olacak? İskele bölgesinde günde 800TON arıtma atığı boş arazilere dökülüyor; Lefke de dökülür! Rahat rahat, geniş geniş, gevşek gevşek! Yüzümüze baka baka dökülür!

Benim altını çizdiğim konu çok daha büyük, çok daha fazla can yakıcı!

Umurumuzda mı? Değil!

Çünkü UMURSUZluğumuz UMUTSUZluğumuzdan!”