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Tunç Adanır, ülkedeki yapı stokunun deprem açısından değerlendirilmesi ile ilgili toplantı düzenleneceğini açıkladı

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KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, ülkedeki yapı stokunun deprem açısından değerlendirilmesi ve izlenecek yöntemlerin bilgilendirilmesi konularında yarın basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.
Tunç Adanır, ülkedeki yapı stokunun deprem açısından değerlendirilmesi ile ilgili toplantı düzenleneceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, deprem kuşağında olan ülkemizde yapı stokunun deprem açısından değerlendirilmesi ve izlenecek yöntemlerin bilgilendirilmesi konularında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili’nin de katılımları ile Lefkoşa Çağlayan bölgesinde düzenlenecek olan basın toplantısının KTMMOB Konferans Salonu’nda, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da basın toplantısı düzenleneceği açıklandı.

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