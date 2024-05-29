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Tunç Beyit: Etler KKTC'ye giriş yaptığında, resmi makamlar tarafından kontrol edilecek

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Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, ithal etin ülkeye geliş sürecini anlattı. Beyit, "Etler sevkiyatın güvenliği için -18 °C, dezenfeksiyonu yapılmış araçlar içerisinde casus ısı ölçer ile getirilecek.
Tunç Beyit: Etler KKTC'ye giriş yaptığında, resmi makamlar tarafından kontrol edilecek

Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Bakanlar Kurulu'nun 27 Nisan 2023 tarihli ve Ü(K-I)579-2023 sayılı kararı gereğince Avrupa Birliği ülkelerinden piyasadaki et açığını kapatmak amacıyla donmuş kuzu eti ve donmuş kıyma (kuzu veya dana) ithal edileceğini açıkladı.

İthalatın Toprak Ürünleri Kurumu tarafından gerçekleştirileceğini belirten Beyit, ithal edilecek etlerin menşei AB ülkeleri olacağını ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülkelerden gelmesinin gerektiğini vurguladı.

Beyit ayrıca, ithal edilecek etlerin BSE (Deli Dana Hastalığı) ve Şap hastalığından ari bölgelerden geldiğini belirten veteriner sağlık sertifikasına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Beyit, sevkiyatın güvenliği için -18 °C frigo-frig dezenfeksiyonu yapılmış araçlar içerisinde casus ısı ölçer yerleştirilerek tüm yol boyunca aracın iç ısı değişimi kaydedilecek ve ülkeden çıkışta mühürlenerek, KKTC’ye giriş yaptığında resmi makamlar tarafından mühür açılarak gerekli kontrollerin yapılacağını söyledi.

Beyit, kontroller sırasında uluslararası kriterlere göre kabul görmüş miktar ve usulde numune alınarak Veteriner Dairesi Müdürlüğü Uluslararası Gıda Referans Laboratuvarı’nda tür tayini (dana eti, tavuk eti, domuz eti varlığı aranarak) ve mikrobiyolojik (Salmonella, E.coli O157H7) analizlerinin yapılacağını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Beyit'in açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I)579-2023 Sayılı ve 27.04.2023 tarihli kararına göre Avrupa Birliği ülkelerinden piyasadaki et açığının giderilmesi maksadıyla donmuş kuzu eti ve donmuş kıyma (kuzu veya dana) ithalatı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu ithalat Toprak Ürünleri Kurumu tarafından gerçekleştirilecektir;

Menşei AB ülkesi olacak şekilde belge sunularak, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke veya bölgelerden yapılacaktır.

Etlerin BSE (Deli Dana Hastalığı) ve Şap hastalığından ari bölgelerden geldiği ihracatçı ülkenin resmi kurumları tarafından hazırlanan veteriner sağlık sertifikasında açıkça belirtilecektir.

Sevkiyatın gerçekleştirileceği -18 °C frigo-frig dezenfeksiyonu yapılmış araçlar içerisine casus ısı ölçer yerleştirilerek tüm yol boyunca aracın iç ısı değişimi kaydedilecek ve ülkeden çıkışta mühürlenerek, KKTC’ne giriş yaptığında resmi makamlar tarafından mühür açılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecektir.

Kontroller sırasında doğrulama maksadıyla uluslararası kriterlere göre kabul görmüş miktar ve usülde numune alınarak Veteriner Dairesi Müdürlüğü Uluslararası Gıda Referans Laboratuvarı’nda tür tayini (dana eti, tavuk eti, domuz eti varlığı aranarak) ve mikrobiyolojik (Salmonella, E.coli O157H7)  analizleri yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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