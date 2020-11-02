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Tunç Soyer: Depremde yıkılan binada zemin kata market yapmak için kolon kesilmiş

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"92 ile 99 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapıların ticarethaneye çevrilmiş zemin katlarında kolon kesmek gibi deformasyonlar tespit edildi"
Tunç Soyer: Depremde yıkılan binada zemin kata market yapmak için kolon kesilmiş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde yıkılan binaların tamamının 99 yılından önce ruhsat almış yapılar olduğunu, yapılan gözlemlerde binaların yapımında deniz kumu kullanıldığı ve demir donatı alanlarının zayıflıklarıyla ilgili tespitlerinin olduğunu aktardı. Soyer, "Zemin katta kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmişler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında, yıkılan bütün binalarla yaptıkları tespitleri paylaştı. Soyer, tamamı 92 ile 99 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapıların ticarethaneye çevrilmiş zemin katlarında kolon kesmek gibi deformasyonların tespit edildiğini söyledi.

Yıkılan binaların 99 yılında çıkarılan yapı ruhsat yönetmeliğinden önce yapıldığını belirten Soyer, “Yapılan ilk gözlemlerde deniz kumunun kullanıldığına dair veriler var elimizde. Demir donatı alanlarının zayıflığıyla ilgili bilgiler var. Hatta yapı deformasyonuyla ilgili zemin katta örneğin kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmiş” diye konuştu.

"Yasal düzenleme yapılmalı"

“99 yılında yapılmış olan ruhsat almış yapılarla ilgili mutlaka yeni bir düzenlemeye, yasal düzenlemeye ihtiyaç var” diyen Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Biz ihbar gelmeden 99 yılından önce ruhsat almış yapılarla ilgili yapı deformasyonu olup olmadığına dair bir tespit yapma yetkisine sahip değiliz. Böyle bir yetki yok. Halbuki bu mutlaka olmak zorunda.

O nedenle ilk işimiz şu telaş bittikten sonra 99 yılından önce ruhsat almış bütün yapıların zemin katlarıyla ilgili tespit yaptıracağım. Bu tespitler sonucunda yıkılması gereken, oturulamaz durumda olan ve tehdit arz eden binalarla ilgili de yıkım kararı almak için bir yasal düzenleme yapılması için talepte bulunacağız.

Biz bunu yapacağız. Bu tespitleri bütün İzmir’deki binalar için yapacağız. Bu yapı deformasyonlarının birçok binada olduğundan eminim. Yıkılan binalarda da bu maalesef var. O nedenle burada bir tedbir almamız lazım.

"Ticarethaneye dönmüş yapıları tek tek tanıyacağız"

“Bir bakış açısıyla ilgili önemi bir ders çıkartıyoruz” diyen Soyer, bunu şöyle açıkladı:

"Bugüne kadar kentsel dönüşüm için ruhsatlı binaların olduğu alanları hiç düşünmedik. Hep ruhsatsız olan binaların bulunduğu alanlarla ilgili kentsel dönüşüm gerektiğini düşündük.

Oysa yaşadığımız depremdeki tahribat ruhsatlı yapıların, imar planlarının olduğu yerlerde. Demek ki ezberimizi bozmamız lazım. Demek ki ruhsatlı alanlarla ilgili de imar planlarında yenileşmeye, yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var.

Kısacası biz bir yandan bu kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları yeni bir perspektifle yapmaya başlayacağız. İkincisi de derhal 99 yılından önce ruhsat almış ve içinde oturulmakta olan zemin katları ticarethaneye dönmüş bütün yapıları tek tek tarayacağız."

"Gerekirse Meclis'e taşıyacağım"

“Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok” diye sürdüren Soyer, “Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis’e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz. Bu deprem sadece bir uyarı. Daha İzmir faylarıyla ilgili bir kırık söz konusu değil. Denizde bilinmeyen bir fayın kırılması sonucu ortaya çıkan bir felaket” ifadelerini kullandı.

"Yeni bir bilim kurulu kuruyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçildiğimiz ilk ay içinde Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı kurduğunu, bundan aylar öncesinde ise Deprem Daire Başkanlığı'nı hayata geçirdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Biz zaten bu çalışmayı sürdürüyorduk. Şimdi önümüzdeki hafta bir deprem çalıştayı yapıyoruz. Birincisi İzmir'in depremselliğinin ortaya çıkarılması, ikincisi binaların depreme hazırlığı ilgili yapı stoğunun tespiti üçüncüsü depreme bilincinin oluşturulmasını hedefliyoruz. İnşaat mühendislerinden, mimarlardan, jeologlardan oluşan yeni bir bilim kurulu kuruyoruz. Pandemi döneminde bir kriz üst yönetim kurulu oluşturduk. Şimdi aynı çalışmayı depremle ilgili başlatıyoruz. Biz sadece kendi aklımıza güvenmiyoruz. Bilim insanlarına kulak veriyoruz.”

Destek kampanyası

Gösterdikleri olağanüstü dayanışma nedeniyle İzmirlilere şükranlarını sunan Başkan Soyer, “Evlerinden yemeklerini alıp paylaşmak için getiriyorlar. Olağanüstü sahneler var. İzmir halkına minnettarım. İzmir dışından bu acıyla sarsılmış herkese minnettarım. Gelen kurtarma ekiplerine, belediye başkanlarına minnettarım. Güvenlik görevlilerine, basın mensuplarına minnettarım” diye konuştu.

Başkan Soyer, İzmirlilerin pandemi döneminde örnek bir dayanışma göstererek Halkın Bakkalı üzerinden 44 bin gıda paketi satın aldığını ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu paketleri sahiplerine ulaştırdığını hatırlatarak, “Şimdi yine bir kampanya başlatıyoruz. İzmir'in yüce gönüllü insanlarının desteğini pandemi döneminde gördük, depremle birlikte yine göreceğimizden eminim. Bizizmir.com sayfasına gelerek güçleri ölçüsünde yardım paketi satın alarak kampanyaya katılabilirler” dedi.

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