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Tunç Soyer: Filler tepişir, çimenler ezilir; onlar tepişiyor olan Kıbrıslılara oluyor

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İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Haberci gazetesine konuştu.
Tunç Soyer: Filler tepişir, çimenler ezilir; onlar tepişiyor olan Kıbrıslılara oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmelere ilişkin, “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini bir kenara koyup, Ada’yı Kıbrıslılara bırakmak lazım” dedi.

KKTC’de yayımlanan Haberci gazetesine konuşan Soyer, şöyle konuştu:

“Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor.”

“Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor”

“Siyasetçilerin artık halka dokunması lazım… Yüreğine… Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olana siyasetçiler istiyor. Kıbrıs’taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye’den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye’nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil.”

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