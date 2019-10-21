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Tunç Soyer: Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım, daha fazla müdahale etmeyelim

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Tunç Soyer: Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım, daha fazla müdahale etmeyelim
Tunç Soyer: Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım, daha fazla müdahale etmeyelim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasetçilerin halka dokunması gerektiğini belirterek vatandaşların artık kibirli siyasetçileri istemediğini söyledi. Kıbrıs Haberci gazetesine röportaj veren Soyer ayrıca, "Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım, daha fazla müdahale etmeyelim” dedi.

Kıbrıs gazetesi Haberci'den Gizem Özgeç'e röportaj veren Soyer,  adada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Soyer, Kıbrıs’ın hep içlerinde olduğunu, insanı, tarihi ve kültürü ile adayı çok sevdiklerini dile getirdi. “Kıbrıs’a ne zaman gitsem kendimi evimde gibi hissediyorum” diyen Soyer, Kuzey Kıbrıs’ı “Türkiye’nin naif yüzü” olarak niteledi.  Türkiye’nin gelenek, görenek anlamında çok bozulduğunu kaydeden Soyer şunları da ifade etti:

“Türkiye bu denli bozulurken, Kıbrıs kendi kültürüne, tarihine, geleneğine en önemlisi de geçmişine sahip çıkıyor. Bu beni Kıbrıs’a hayran bırakıyor. Kültürlerine olan bağlılıklarına hayranım. Biz hep geçmişi yokmuş gibi saydığımızdan geleceğimizi de tesis edemiyoruz. Kıbrıs’ta var olan bu değerli şeyi herkes anlamalı. Ben Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları çok seviyorum. Ne zaman gitsem huzur buluyorum. Orada çok dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız var.  Gücümüz yettiğince oraya sahip çıkacağız.”

"Filler tepişirken olan Kıbrıslılara oluyor"

Özgeç’in Kıbrıs konusu ile sorusunu da yanıtlayan Soyer, “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor” ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'taki siyaset iftihar edilecek düzeyde değil"

Soyer, sıkı takip ettiği Kuzey Kıbrıs siyaseti ve siyasetçileri ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

“Siyasetçilerin artık halka dokunması lazım. Yüreğine. Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olana siyasetçiler istiyor. Kıbrıs’taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye’den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye’nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil.”

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